''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık

Tokat'ta yolu olmayan mezarlık görenleri şaşırtıyor. Kabir ziyaretini dürbünle yapmak zorunda kalan bir vatandaş, ''Kendi memleketimde gurbette gibi dua ediyoruz'' dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b8f9405d1fd4d770c58e3" allowfullscreen></iframe>