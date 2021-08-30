Anasayfa Video Galeriler Gündem Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 22:00 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612d2ad98f976645d4128a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı Polis memuru hayatının şokunu yaşadı Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı İmamoğlu: ''Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım'' Türkiye bu iğrençliği konuşuyor... O anlattıkça Ece Üner ne yapacağını şaşırdı! Düğünde ortalık savaş alanına döndü Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı