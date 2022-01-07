Anasayfa Video Galeriler Gündem Böylesi görülmedi: Yankesici kadınların hamilelik oyunu ortaya çıktı Böylesi görülmedi: Yankesici kadınların hamilelik oyunu ortaya çıktı 07 Ocak 2022 Cuma Saat: 17:15 Adana'da yaşanan yankesicilik olayının altından, duyanları hayrete düşüren detaylar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d84b1d3e9e8b4e9a595e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat! Vücudunuzdaki bu değişimler de Omicron belirtisi Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti Barbaros Şansal’a organize linç girişimi davasında karar Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi Selin yıktığı Bozkurt'ta TOKİ konut inşasına başladı İstanbul'da korkutan manzara! Rögardan sızdı Bu karar emsal olur: O trafik cezası mahkemeden döndü! CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı Türkiye'nin gizemli kilisesi satılığa çıktı