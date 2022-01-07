  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Böylesi görülmedi: Yankesici kadınların hamilelik oyunu ortaya çıktı

Böylesi görülmedi: Yankesici kadınların hamilelik oyunu ortaya çıktı

Adana'da yaşanan yankesicilik olayının altından, duyanları hayrete düşüren detaylar ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dikkat! Vücudunuzdaki bu değişimler de Omicron belirtisi
Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti
Barbaros Şansal’a organize linç girişimi davasında karar
Vay manyak vay! Eşinin aracına bomba yerleştirdi
Selin yıktığı Bozkurt'ta TOKİ konut inşasına başladı
İstanbul'da korkutan manzara! Rögardan sızdı
Bu karar emsal olur: O trafik cezası mahkemeden döndü!
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı
Türkiye'nin gizemli kilisesi satılığa çıktı