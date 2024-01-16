Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Nikah masasındayken sınır dışı edildi

Avusturya'da yaşayan 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ile nişanlısı olan 40 yaşındaki Gundula'nın 13 Ocak'ta gerçekleşecek nikahlarında yok artık dedirten bir olay yaşandı.

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