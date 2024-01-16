  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Nikah masasındayken sınır dışı edildi

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Nikah masasındayken sınır dışı edildi

Güncelleme:

Avusturya'da yaşayan 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ile nişanlısı olan 40 yaşındaki Gundula'nın 13 Ocak'ta gerçekleşecek nikahlarında yok artık dedirten bir olay yaşandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ev karşılığında çocuk yapmak için Türkiye'ye geldi; hayatı kabusa döndü
Ev karşılığında çocuk yapmak için Türkiye'ye geldi; hayatı kabusa döndü
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı; görüşmeler kesildi!
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı; görüşmeler kesildi!
Kastamonu'da yük gemisi yan yattı
Kastamonu'da yük gemisi yan yattı
Yağışlar İzmir'i fena vurdu, okullar tatil edildi
Yağışlar İzmir'i fena vurdu, okullar tatil edildi
Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi
Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi
Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi
Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi
Somali liderinin oğluna ''iyi hal indirimli'' ceza
Somali liderinin oğluna ''iyi hal indirimli'' ceza
Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı topa tuttu: ''Sen ve senin gibiler...''
Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı topa tuttu: ''Sen ve senin gibiler...''
Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı
Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı