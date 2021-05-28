Anasayfa Video Galeriler Gündem Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:31 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yer yüzüne çıkan cicada böcekleri, canlı yayında sırasında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0c67bf1e14360d72fa903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı AK Parti'den seçim barajı açıklaması İstanbul İl Sağlık Müdürü müjdeyi verdi Çamlıca Kulesi açılıyor... Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yüksek yapısı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt - Haberler İstanbul'da feci olay; ters yön öldürdü Taksim Camii bugün ibadete açılıyor