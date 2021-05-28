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  4. Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı

Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı

17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yer yüzüne çıkan cicada böcekleri, canlı yayında sırasında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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