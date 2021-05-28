Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı

17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yer yüzüne çıkan cicada böcekleri, canlı yayında sırasında ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0c67bf1e14360d72fa903" allowfullscreen></iframe>