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  3. 06 Haziran 2017 11:15

Boynuna lastik takılarak işkence edilen köpek kurtarıldı

Sivas'ta boynuna lastik takılarak işkence edilen sokak köpeği hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Video Galeri
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
Video Galeri
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Taksim Meydanında Bonzai kullanan genç yığılıp kaldı
Video Galeri
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Kadın doktora makasla saldırı kamerada
Video Galeri
Ölüm kovalamacası kamerada!
Ölüm kovalamacası kamerada!
Video Galeri
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
D-100de yola savrulan motosikletli kamerada
Video Galeri
Metrobüs şoförüne silah çekti!.. İşte o anlar!
Metrobüs şoförüne silah çekti!.. İşte o anlar!