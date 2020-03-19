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  3. 19 Mart 2020 13:40

Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan'a kadar kapandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm konaklama tesisleri, 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak.

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