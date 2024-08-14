Anasayfa Video Galeriler Gündem Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:16 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:16 Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc8415a6b3134593056fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt... Antalya'da korkunç olay: Koydaki mağarada ölüme terk etmişler İmam Hatip Müdürü: ''Başı açık istemiyorum'' İstanbul'da dehşet: Araç sürücüsü tartıştığı motosikletlinin üzerinden arabayla geçti Antalya'da gezi teknesi alev topuna döndü Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti