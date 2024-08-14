Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor

Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var

Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti

Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi

Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak

Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu