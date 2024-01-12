Anasayfa Video Galeriler Gündem Bozkırın ortasındaki vahanın neden kuruduğu belli oldu Bozkırın ortasındaki vahanın neden kuruduğu belli oldu 12 Ocak 2024 Cuma Saat: 12:55 Güncelleme: 12 Ocak 2024 Cuma 12:55 Kars'ın Selim ilçesinde, bir doğasever tarafından 53 yıl önce dikilen 15 bin sarıçam fidanı kurumaya başladı. Yapılan incelemede, kök tembelliği nedeniyle ağaçların kuruduğu belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a10c9fac5309248d052303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada 2 ilde itfaiyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Amy Winehouse'ın hayatını anlatıyor... Back to Black'ten ilk fragman geldi TFF açıkladı: Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor 1 aydır beklenen kar bir geldi pir geldi! Dünyanın en çok aranan canlısı Şırnak'ta bulundu İstanbul'daki makasçı trafik magandası böyle yakalandı İstanbul'da filmleri aratmayan kasklı soygun kamerada Candan kardeşler soruşturmasında yeni gözaltı dalgası