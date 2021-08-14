Anasayfa Video Galeriler Gündem Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı 14 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 10:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde arabasını kurtarmak isterken sulara kapılan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611776f99cc2f15ed10956d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı Rize’de şelale taştı Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu Prof. Dr. İsmail Cinel: Aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli Kastamonu'daki selde evler neden yıkıldı? Uzman isim anlattı