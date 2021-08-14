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  4. Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı

Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde arabasını kurtarmak isterken sulara kapılan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı.

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