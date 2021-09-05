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Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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