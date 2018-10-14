Bozuk oyuncakları tamir edip çocukları sevindiriyor
14 Ekim 2018 15:45
Bozuk oyuncakları tamir edip çocukları sevindiriyor
Bursa’da yaşayan hayırsever vatandaş, bozuk oyuncakları onararak ihtiyaç sahibi çocukları sevindiriyor. Orhangazi ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Muammer Kavazoğlu, bir yıl önce bir çöp konteynırının kenarında gördüğü 30 bozuk oyuncağı alıp evde tamir etti. Daha sonra tamir ettiği oyuncakları durumu olmayan ailelerin çocuklarına hediye etti. Oyuncakları hediye edince çocukların...