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  3. 26 Nisan 2020 14:05

Brad Pitt, Trump'la fena dalga geçti

ABD'de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı ''Saturday Night Live'', Brad Pitt'i ağırladı. Ünlü aktör, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla dalga geçti.

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