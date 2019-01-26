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  3. 26 Ocak 2019 09:35

Brezilya’da facianın bilançosu artıyor: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya’da demir madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü, Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı. “Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor” diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk...

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