Brezilya’da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
11 Aralık 2018 21:25
Brezilya’da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir katedrale düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas’da bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın ayin sırasında 2 silahla katedrale girerek etrafa ateş açtığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin...