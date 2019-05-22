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  3. 22 Mayıs 2019 16:39

Brezilyalı oyuncu Jessica May İstiklal Marşı okunurken ağladı

Show TV'nin geçtiğimiz yıl sevilerek izlenen dizide İspanyol Bella karakterini canlandıran Jessica May, katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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