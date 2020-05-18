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  3. 18 Mayıs 2020 21:55

Brezilyalı TikTok fenomeninin inanılmaz değişimi!

Brezilya'da yaşayan Jaqueline Alarcao çarpık olan dişlerini evlendikten sonra kocasına yaptırarak inanılmaz bir değişim yaşadı.

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11 günlük bebeğin korona testi pozitif çıkınca 25 kişi karantinaya alındı
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Beyoğlu'nda pes dedirten olay! 13 kişi topluca geziyorlardı
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