Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netanyahu’nun davetini kabul etti
04 Nisan 2019 12:15
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netanyahu’nun davetini kabul etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina’yı İsrail’e davet etti. Netanyahu’nun davetini kabul eden Neymar ve Medina video çekerek İsrail’e geleceklerini açıkladı. Geçtiğimiz pazar günü İsrail’i ziyaret eden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından Neymar ve...