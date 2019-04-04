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  3. 04 Nisan 2019 12:15

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netanyahu’nun davetini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina’yı İsrail’e davet etti. Netanyahu’nun davetini kabul eden Neymar ve Medina video çekerek İsrail’e geleceklerini açıkladı. Geçtiğimiz pazar günü İsrail’i ziyaret eden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından Neymar ve...

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Uçan polis torbacıya geçit vermedi
Uçan polis torbacıya geçit vermedi
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Onbinlerce seveni Başbuğu kabri başında andı
Onbinlerce seveni Başbuğu kabri başında andı
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Denizli’deki otobüs kazasında 2 kişi ölürken, yaralı sayısı 30’a yükseldi
Denizli’deki otobüs kazasında 2 kişi ölürken, yaralı sayısı 30’a yükseldi
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Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada
Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada
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Silahlı saldırgana meydan dayağı kamerada
Silahlı saldırgana meydan dayağı kamerada
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Stoltenberg Rusya konusunda uyardı
Stoltenberg Rusya konusunda uyardı
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