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  3. 07 Eylül 2018 00:10

Brezilya’nın devlet başkan adayı Jair Bolsonaro bıçaklandı

Brezilya’da Devlet Başkanlığı seçimlerinin iddialı isimlerinden aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro, bıçakla saldırıda yaralandı. Brezilya’da Sosyal Demokrat Partisi’nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde göğsünden bıçaklandı. Olayla ilgili konuşan Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio, bıçak darbesinin etkili...

Bilgin Pro
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