Anasayfa Video Galeriler Gündem BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 18:25 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:25 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ana salona gittiği sırada ilginç anlar. Korumaları içeri alınmayınca Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e624e3dc54291c7d47deb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi