BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı

15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ana salona gittiği sırada ilginç anlar. Korumaları içeri alınmayınca Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı.

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