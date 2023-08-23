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  4. BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı

BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı

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15. BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ana salona gittiği sırada ilginç anlar. Korumaları içeri alınmayınca Cinping, ne olduğunu anlamak için defalarca arkasına baktı.

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