Broşür dağıtmak için geldi, cep telefonu çalıp kaçtı
10 Haziran 2019 09:15
Broşür dağıtmak için geldi, cep telefonu çalıp kaçtı
Beylikdüzü’nde bir diş kliniğine pizza firmasına ait broşür dağıtmak için giren şüpheli şahıs, danışmada duran kadının yerini terk etmesini fırsat bilerek 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Şüphelinin cep telefonunu çalma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen...