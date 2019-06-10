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  3. 10 Haziran 2019 09:15

Broşür dağıtmak için geldi, cep telefonu çalıp kaçtı

Beylikdüzü’nde bir diş kliniğine pizza firmasına ait broşür dağıtmak için giren şüpheli şahıs, danışmada duran kadının yerini terk etmesini fırsat bilerek 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Şüphelinin cep telefonunu çalma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen...

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