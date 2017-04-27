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KARADENİZ'DE CAN PAZARI ! İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
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  3. 27 Nisan 2017 14:50

Brüksel Global Su Ürünleri Fuarına Group Sagun damgası

Su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olan ve bu yıl 25. kez düzenlenen Seafood Expo Global-Global Su Ürünleri 2017 Fuarı’na Group Sagun damga vurdu.

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Şenkayada çatışma: 1i ağır 3 asker yaralı
Şenkayada çatışma: 1i ağır 3 asker yaralı
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Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı! Ekipler olay yerinde
Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı! Ekipler olay yerinde
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