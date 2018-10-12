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  3. 12 Ekim 2018 22:10

Brunson ABD’ye gidiyor

ABD’li Rahip Andrew Brunson, tahliye kararının ardından İzmir’de 20 yıl yaşadığı evden ayrılarak ABD’ye gitmek üzere havalimanına hareket etti.(İHA)

Bilgin Pro
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