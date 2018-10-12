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  3. 12 Ekim 2018 10:25

Brunson’ın eşi ve ABD Maslahatgüzarı duruşma salonunda

Türkiye ile ABD arasında gerileme neden olan ABD’li papaz Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken, Brunson’ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne geldi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig...

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