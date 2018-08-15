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  3. 15 Ağustos 2018 11:40

Brunson’un avukatının ev hapsine itirazı reddedildi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması başvurusunu reddetti. (İHA)

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