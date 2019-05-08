Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen isimlere sahibiz”
08 Mayıs 2019 16:10
Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen isimlere sahibiz”
Anadolu Efes’in ABD’li yıldız basketbolcusu Bryant Dunston, takımdaki en büyük farklılığın değişen kimyaları olduğunu söyleyerek, “Büyük maçları nasıl oynayacağını bilen isimlerimiz var” dedi. Anadolu Efes’in önemli isimlerinden ABD’li basketbolcu Bryant Dunston, İspanya’da düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four öncesi basınla buluştu. Geçen sene Euroleague’de başarısız olan ancak bu...