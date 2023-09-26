  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi?

BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi?

Güncelleme:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyete geçmesi ile ilgili yapılan başvuruya ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Uzayda önemli çalışmalara imza atan kim olursa olsun, şartlarımıza uydukları ve gerekli izinleri aldıkları müddetçe onlarla birlikte çalışmak bizleri mutlu eder''...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi
Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti
Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı
Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı
Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor
O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi
İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet!
Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı