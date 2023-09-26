BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyete geçmesi ile ilgili yapılan başvuruya ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Uzayda önemli çalışmalara imza atan kim olursa olsun, şartlarımıza uydukları ve gerekli izinleri aldıkları müddetçe onlarla birlikte çalışmak bizleri mutlu eder''...

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