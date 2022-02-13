Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi 13 Şubat 2022 Pazar Saat: 23:25 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6209692e3eaf2123b349d163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu Barajın ortasında ölüm kalım savaşı ''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı