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  4. BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap

BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ulu önder Atatürk'ü "dinsiz" ilan edenlere "Atatürk inançsız olsaydı; bu kadar Müslüman için savaşır mıydı? Bu Cumhuriyeti Müslümanlara bırakır mıydı? Anadolu'da yaşayan 500 bin Rum, Ermeni vs. Hristiyanı, 1 milyon 200 bin Müslüman Türk ile nüfus mübadelesi adı altında değiştirir miydi? Atatürk bütün hizmetini, çalışmasını Müslüman Türk milleti için yapmıştır. Bunu...

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