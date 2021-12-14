BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ulu önder Atatürk'ü "dinsiz" ilan edenlere "Atatürk inançsız olsaydı; bu kadar Müslüman için savaşır mıydı? Bu Cumhuriyeti Müslümanlara bırakır mıydı? Anadolu'da yaşayan 500 bin Rum, Ermeni vs. Hristiyanı, 1 milyon 200 bin Müslüman Türk ile nüfus mübadelesi adı altında değiştirir miydi? Atatürk bütün hizmetini, çalışmasını Müslüman Türk milleti için yapmıştır. Bunu...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b85fbfc1792535090f8f93" allowfullscreen></iframe>