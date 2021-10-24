Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 12:50 Ramis Akın’ın yeniden il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP Lideri, Türkiye gündemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61752c7a551b1b6f4c0d72b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... Serdar Ortaç sahnede kendinden geçti! Sarmaş dolaş dans edip... TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 nefesleri kesti Kardeşinin HES kodunu kullanırken yakalanan virüslü yolcu: Üç kağıtçılık yapmıyorum İstanbul'da eşini döven adama meydan dayağı Marmara'da 2 yük gemisi çarpıştı Çanakkale açıklarında korkutan gemi kazası Ordu'da skandal görüntüler: Kur’an-ı Kerim sayfalarını sahaya fırlattılar