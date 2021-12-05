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  4. BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret

BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret

Hüseyin Baş: “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli Hazretlerini ziyaret ettik.”

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