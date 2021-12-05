Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 12:21 Hüseyin Baş: “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli Hazretlerini ziyaret ettik.” Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ac8494a533f75e3a759593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu Burası Sibirya değil Türkiye! Gizli cennet buz tuttu! Çaldıkları otomobil ile İstanbul'da yakalanan 3 çocuk, Ordu'ya getirildi Araba çalıp şehir şehir gezen çocuklar sonunda yakalandı Sağanak yağış fena vurdu! Bodrum sular altında! Araç sürücülerinin ''şeker pancarı'' sınavı! İmdatlarına mahalleli yetişti AK Parti'den asgari ücrette beklentiyi büyüten açıklama Hedef Erdoğan mıydı ? Aracın altında patlayıcı bulundu