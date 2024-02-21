Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 13:05 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:05 Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, gece 03.00'de Alex heykelinin yanına pankart astı. Sabur, “1 Nisan’da boğanın yanına bayrağımızı dikeceğiz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5cafc9dc9340d15086153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... Hepsi Antalya'da üretiliyor, 8 Mart'ta Türkiye'nin kadınlarına gidecekler Trafikte kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi Sultanahmet'te turisti soyan yankesici kamerada 5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı İşte Türkiye'nin Sibirya'sı! 3 metre kar yağdı; evler kayboldu Naci Görür ''Kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacak'' diyerek uyardı