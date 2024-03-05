Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti 05 Mart 2024 Salı Saat: 19:15 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 19:15 Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim şarkısı olarak kullandığı “Nurcanım” şarkısı ile BTP standı önünde horon tepti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e7452fc2a290ca7202eda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor'' Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada! İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada