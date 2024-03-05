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  4. BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti

BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti

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Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, seçim şarkısı olarak kullandığı “Nurcanım” şarkısı ile BTP standı önünde horon tepti.

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