Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 14:35 Güncelleme: 04 Kasım 2022 Cuma 14:35 Yollarda göreve başlayan Egzoz Elektronik Denetleme aracı, egzoz emisyon ölçümü yapmayan araçlara ceza kesmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6364f8fb3b0e2174ab21f023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu