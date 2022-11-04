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  4. Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor

Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor

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Yollarda göreve başlayan Egzoz Elektronik Denetleme aracı, egzoz emisyon ölçümü yapmayan araçlara ceza kesmeye başladı.

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