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  3. 29 Haziran 2017 07:45

Bu araçtan sağ çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
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Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
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Başkentte korkutan yangın
Başkentte korkutan yangın
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Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
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Hırsızlar bunu da yaptı
Hırsızlar bunu da yaptı
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Karsı dolu ve yağmur vurdu
Karsı dolu ve yağmur vurdu