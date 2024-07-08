Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bu atasözü için hapis cezası çıktı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 15:51 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:51 Gazeteci İ.H.H.'nin, sosyal medyadaki paylaşımının altına ''Zamansız öten horozu keserler'' yazan kişi, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668be0dc43522e3079095053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu İstanbul'da tramvay hattında arıza Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı