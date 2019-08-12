  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ağustos 2019 14:55

Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Bursa’da içinde yüzlerce çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bahçeyi görmeye dünyanın farklı ülkelerinden turistler geliyor. Bursa’nın Kestel ilçesinde, Raif Demircan isimli müteşebbis, bahçesine yüzlerce çeşit meyve ve sebze ekti. Demircan, bu bahçeyi Bursa’yı ziyarete gelen Arap turistlere gezdiriyor. Bursa’da yetişen envâi çeşit meyve ve sebzeyi ilk kez gören Arap turistler, hayatlarında...

Video Galeri
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Video Galeri
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Video Galeri
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Video Galeri
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Video Galeri
Alaçam Dağları’nda orman yangını
Alaçam Dağları’nda orman yangını
Video Galeri
Yüksekova’da terör operasyonu
Yüksekova’da terör operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM