  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor

Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor

Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, 112 hane ve 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşayan Kasım Can, kahkahalarıyla dikkat çekiyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber
İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi
Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat!
AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu
Aşıya ulaşmak artık daha kolay! Yeni dönem başladı
Kuzey Kore liderinin son görüntüsü ülkede gündem oldu
30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü
Ortalık bir anda karıştı! Sandalyeler havalarda uçuştu
İki çocuk annesi kadının feci ölümü