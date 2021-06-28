Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor 28 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 15:55 Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, 112 hane ve 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşayan Kasım Can, kahkahalarıyla dikkat çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d9c6c432e0c9692f76e443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat! AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu Aşıya ulaşmak artık daha kolay! Yeni dönem başladı Kuzey Kore liderinin son görüntüsü ülkede gündem oldu 30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü Ortalık bir anda karıştı! Sandalyeler havalarda uçuştu İki çocuk annesi kadının feci ölümü