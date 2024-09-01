Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 22:20 Batman'ın Sason ilçesinde yöreye has doğal çiçek balı, açık artırmayla 1 kilosu 300 bin liradan satıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d4be88b3ceaf73c1096c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi Arka Sokaklar geri dönüyor: Yeni sezon fragmanı yayınlandı Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü