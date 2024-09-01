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  4. Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı

Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yöreye has doğal çiçek balı, açık artırmayla 1 kilosu 300 bin liradan satıldı.

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