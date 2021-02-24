  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Şubat 2021 15:00

Bu Berat Albayrak videosu olay oldu!

Gelecek Partisi, Berat Albayrak'la ilgili bir video hazırlayarak, "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli'' dedi.

Video Galeri
Alev topuna dönen araç yolda kayarak ilerledi
Alev topuna dönen araç yolda kayarak ilerledi
Video Galeri
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yeni parti hazırlığında
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yeni parti hazırlığında
Video Galeri
İstanbul'da can pazarı! Minik çocuğu 3'üncü kattan attılar
İstanbul'da can pazarı! Minik çocuğu 3'üncü kattan attılar
Video Galeri
Öğrencilerden yüz yüze sınav isyanı
Öğrencilerden yüz yüze sınav isyanı
Video Galeri
Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile
Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile
Video Galeri
Öğretmenlerin koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı
Öğretmenlerin koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM