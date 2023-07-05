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Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı

Güney Kore'de geliştirilen EveR 6 isimli bir robot, geçen Cuma yaklaşık 1000 kişilik bir seyirci önünde Kore Ulusal Orkestrası'ndan 60'tan fazla müzisyenin performansını yönetti.

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