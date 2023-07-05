Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı Bu bir ilk! Bir robot ilk kez bu işi yaptı 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Güney Kore'de geliştirilen EveR 6 isimli bir robot, geçen Cuma yaklaşık 1000 kişilik bir seyirci önünde Kore Ulusal Orkestrası'ndan 60'tan fazla müzisyenin performansını yönetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a535dd40f953463266aab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temmuz'un 5'inde 2 metre karla mücadele! Bu görüntüler Türkiye'den! İsrail’den Gazze’ye saldırı İstanbul'da kuaför salonuna molotoflu saldırı Motosikletiyle 299 km hızla otoyolda uçuyordu... Sonu ölüm oldu! Kocaeli'nde kimyasal alarm! Göz gözü görmedi Aleyna Tilki otelin havuzunda çocukluğuna döndü, havuzdaki dansıyla olay oldu 16'ncı katta kabus! Kendini boşluğa bıraktı ama bir mucize yaşandı! İstanbul'da 3 saatte, 353 kaçak mülteci yakalandı Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı