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  3. 10 Aralık 2019 15:55

Bu bir ilk! Meteoroloji'den ''kırmızı'' kodla uyarı! Felaket bekleniyor...

Meteoroloji, Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" uyarıda bulundu. Meteoroloji Antalya'da hortum görülebileceğini de belirtti.

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