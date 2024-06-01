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  4. Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı

Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı

Hatay'da yaşayan bir kişi tam 13 yıldır ehliyet alabilmek için girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç alarak acı bir rekora imzasını attı.

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