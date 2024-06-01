Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:06 Hatay'da yaşayan bir kişi tam 13 yıldır ehliyet alabilmek için girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç alarak acı bir rekora imzasını attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ae47be8d1bc36240d7023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı İstanbul'da denizin rengi değişti Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada HDP'li eski belediye başkanı havalimanında yakalandı Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Kurban Bayramı öncesi salmonella bakterisi uyarısı Tekirdağ'da zincirleme kabus: Ölü ve yaralılar var Turist uğradığı tacizi böyle ifşa etti