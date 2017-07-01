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  3. 01 Temmuz 2017 12:45

Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet Han’ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

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Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor
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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi
Eşini döve döve, dışkı yedirdi
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Alanya 26 saattir alevlere teslim
Alanya 26 saattir alevlere teslim
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Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
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Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu