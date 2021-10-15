Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 14:10 İstanbul Boğazı’nda 50 yıldır görülmeyen kılıç balıklarından biri balıkçıların ağına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616961c4bdc3c15fff2df943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na silah ruhsatı yanıtı Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı Bursa'da büyük yangın Türkiye'nin Acı Gölü'ydü... Göl gitti acısı kaldı Yunanistan'ı sel vurdu 4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama... Afganistan'da camiye bombalı saldırı Afiyet olsun Türkiyem! 10 kilo soğan aldı! İçinden çıkanları görünce inanamadı AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama