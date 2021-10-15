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  4. Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü

Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü

İstanbul Boğazı’nda 50 yıldır görülmeyen kılıç balıklarından biri balıkçıların ağına yakalandı.

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