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  3. 21 Nisan 2020 13:20

Bu cihaz koronavirüs bulaşması riski en aza indiriyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, laboratuvarına kazandırdığı yeni PCR cihazıyla Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledede hem 1,5 saatte test sonucunu alıyor, hem de virüsün bulaş riskini azaltıyor.

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