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  4. Bu çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar

Bu çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar

Bursa'da garip bir sağlık turizmi başladı. Yerli ve yabancı turistler Rusya'da ve bazı Avrupa ülkelerindeki "arılı terapi"de binlerce arının üzerine yatmak için kapıda kuyruk oldu...

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