Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı 15 Mart 2024 Cuma Saat: 14:20 Güncelleme: 15 Mart 2024 Cuma 14:20 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde plakasını söktüğü otomobiliyle kuzeni Burhan Çeçen’e çarpıp kaçan ve sağ ayağının kırılmasına neden olan C.Ç., güvenlik kameralarına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f42f13113dd6e94409d9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar 100 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu İstanbul'da film gibi rehine operasyonu İzmir'de korkutan yangın! Art arda patlama oldu İşte asrın felaketinden 13 ay sonra Kahramanmaraş...