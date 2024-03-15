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  4. Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı

Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde plakasını söktüğü otomobiliyle kuzeni Burhan Çeçen’e çarpıp kaçan ve sağ ayağının kırılmasına neden olan C.Ç., güvenlik kameralarına yakalandı.

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