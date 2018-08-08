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  3. 08 Ağustos 2018 17:54

Bu da alev hortumu ! Görüntüler korkunç

İngiltere'de bir fabrikada çıkan yangının ardından bölgede ol

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
Video Galeri
Önce araç yangını ardından trafik kazası
Önce araç yangını ardından trafik kazası
Video Galeri
Tarihin acı yüzü: Hiroşima ve Nagasaki
Tarihin acı yüzü: Hiroşima ve Nagasaki
Video Galeri
Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tuttu
Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tuttu
Video Galeri
Kaçan kurbanlıklar için kurban timi oluşturuldu
Kaçan kurbanlıklar için kurban timi oluşturuldu
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