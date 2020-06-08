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  3. 08 Haziran 2020 13:10

Bu da araç partisi! Eğlence otoparka taşındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin talebi üzerine ''araç partisi'' düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partiye gelenler araçlarının içinde ve yanında müziğin keyfini çıkardı.

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